ГУР знищили російський швидкісний катер 'Тунец' в тимчасово окупованому Криму (відео)

У ніч на 9 серпня воїни ГУР Group 13 за допомогою морського дрона MAGURA V5 знищили швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунец".

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три ворожих плавзасоби, їхній тип встановлюється.

Окупанти використовували катери даного типу в Криму для патрулювання акваторії та логістики.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

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