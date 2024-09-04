Гвардейцы из бригады 'Спартан' уничтожили группу оккупантов благодаря дронам (видео)

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили штурмовую группу оккупантов. Воины бригады "Спартан" выследили врага из БПЛА.

Как сообщили на страницах Национальной Гвардии в соцсетях, группа российских штурмовиков пыталась быстро переходить от дома к дому и надеялась спрятаться. Все время за врагом следил дрон операторов БПЛА бригады "Спартан".

Также читайте: Россияне в войне не выиграют, а вот шансы умереть от нашего ответа высокие

"По точным координатам по противнику отработали артиллеристы и операторы FPV-дронов. Бойцы "Спартана" продемонстрировали слаженность и ювелирную работу. Они уничтожили шестерых оккупантов. Еще два захватчика получили ранения", – говорится в описании к видео.

Добавим, что на днях стало известно, что бойцы СБУ дроном ударили по российскому боевому вертолю Ми-28 на пограничные Курской области россии.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию России со стороны Сумщины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!