Хайлайтер и карандаш для губ: как визуально увеличить губы

Помада – незаменимая спутница каждой женщины. Но не все умеют удачно подбирать цвет этого косметического продукта, в результате чего губы визуально уменьшаются. Чтобы сделать губы пухлыми, следует выбирать нюдовые цвета помады.

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Если у вас маленькие губы, лучше отказаться от помады красного, винного, бордового и розового цвета, а обратить внимание на нюд, персиковую или коралловую помаду. В таком случае упор в макияже делайте на глаза.

Также, есть специальные блески доя губ с эффектом увеличения, которые содержат ментол и гиалуроновую кислоту, которые делают губы более пухлыми.

Как визуально увеличить губы:

– прорисовывая контур губы карандашом слегка выходите за контур;

– на верхнюю губу наносите немного хайлайтера;

– разными цветами помад делайте градиент;

– используйте блеск.

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