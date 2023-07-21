Хелатирование волос: как сделать глубокую очистку локонов

Процедура хелатирования волос, также известная как хелатное мытье, становится все более популярной, ведь с ее помощью можно идеально очистить волосы с помощью специальных хелатирующих агентов. Эти агенты привязываются к минералам и другим загрязнениям, оставшимся на волосах после обычной мытья, и образуют клетку вокруг них, обеспечивая легкое смывание всего лишнего.

Важно отметить, что хелатные средства для волос отличаются от шампуня глубокой очистки, поскольку последний направлен только на внешнюю очистку волос от пыли, грязи и остатков продуктов для укладки. В свою очередь хелатирующие агенты борются с минералами, химическими веществами для бассейнов и остатками средств для волос, которые могут накапливаться и приводить к проблемам с волосами.

Минералы твердой воды, такие как кальций, магний, медь, свинец и марганец могут показаться незначительными, но для тех, кто не имеет фильтра для мягкой воды, они могут стать проблемой. Жесткая вода может накапливаться на волосах, сделать их ломкими и тусклыми, поэтому регулярное хелатирование может быть полезным.

Также хелатные средства помогают устранить остатки агрессивных химикатов из бассейнов, которые могут вредить светлым и осветленным волосам, придавая ему зеленый оттенок. Хлор, например, может оставаться на волосах, даже после обычной мытья.

Остатки продуктов для волос, таких как лаки, гели и муссы, также могут накапливаться в волосах, уменьшая их блеск и сияние. Обычный шампунь не всегда может эффективно удалить эти остатки, поэтому хелатирование становится важной процедурой для очищения волос от излишков.

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Повседневная жизнь также может нанести вред волосам, ведь на них скапливается пыль, грязь и сало. Шампунь глубокой очистки может разрыхлить волосы, но не всегда полностью удалить все минеральные накопления. Хелатная мойка помогает решить эту проблему быстро и эффективно.

Для тех, кто любит морской отдых, важно знать, что морские соли могут накапливаться на волосах и препятствовать нормальной окраске волос. Хелатирование волос помогает удалить эти скопления.

Проводить хелатное мытье волос следует не каждый день, поскольку это может перегрузить волосы. Эта процедура должна проводиться регулярно, но не слишком часто – один раз в неделю или реже, в зависимости от состояния волос, использования продуктов для укладки и жесткости воды.

Напомним, мы уже писали, как сушить волосы, чтобы не навредить.

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