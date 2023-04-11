'Хирургическая точность': бойцы президентской бригады показали кадры уничтожения опорного пункта врага

Бойцы из отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого на востоке Украины из минометов разбили опорный пункт противника. Это произошло в Новопавловском направлении.

Видео ликвидации врага и запасов оружия попало в соцсети. Им поделились на странице бригады в Facebook.

Читайте также: Бойцы 79-й ДШБ показали видео уничтожение двух российских ПЗРК "Игла" одной гранатой

Воины из бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого сначала показали ликвидацию опорного пункта россиян. А затем попадание из 60-мм и 82-мм минометов по вражеским пулеметчикам и АГС (станковый автоматический гранатомет) и РПГ (ручной противотанковый гранатомет) с боекомплектом.

"Наши бойцы обнаружили опорный пункт врага на Новопавловском направлении. Точными попаданиями 60-мм и 82-мм минометов уничтожили пулеметную позицию, АГС, и РПГ с боекомплектом. Работает команда "Банкира" и "Француза". 1РСП 20 ОБСП Президентской бригады", — прокомментировали кадры атаки воины из президентской бригады.

Напомним, военные из 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского и 503-го отдельного батальона морской пехоты показали, как из дронов атакуют русских солдат, пытающихся наступать на Донбассе.

Ранее бойцы ДШВ показали видео уничтожение российского штурмовика Су-25 "Грач".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!