'Хлопок' в Крыму: ВСУ подтвердили уничтожение нефтебазы и склады БК оккупантов (відео)

Утром, 22 июля, в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма украинские беспилотники атаковали нефтебазу. Вооруженные силы Украины подтвердили свою причастность к взрывам и рассказали о последствиях "хлопка".

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ в Facebook. Кроме этого, ВСУ показали видео, на котором видно, как пылает уничтоженная нефтебаза и склады боеприпасов вражеской армии в Октябрьском.

Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и составы армии РФ во временно оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район АР Крым). Слава Вооруженным силам Украины, говорилось в сообщении СтратКома ВСУ.

Отметим, что в Крыму взрывы произошли на одной из главных трасс в Крыму (Е105). Эта дорога соединяет Симферополь-Джанкой.

Напомним, в субботу утром, 22 июля, так называемая "власть" временно оккупированного Крыма и местные паблики сообщили о взрывах в Красногвардейском районе. В частности, атаковали нефтебазу в Октябрьском. В результате произошла детонация на складе боеприпасов. После чего оккупационные власти Крыма приняли решение об эвакуации населения в радиусе пяти километров от места взрыва. Также был перекрыт проезд через Керченский мост и приостановлено движение через Крымскую железную дорогу.

В то время как 20 июля так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотника по северо-западной части полуострова. Он отметил, что четыре административных здания были повреждены в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма из-за атаки БПЛА.

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