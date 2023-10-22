Холодная вода для стирки и разумное потребление электроэнергии: как экономят зимой британцы

Как сэкономить на коммуналке – как экономят британцы в отопительный сезон

В европейских странах давно экономят, поскольку тарифы и энергоносители значительно подорожали. Сегодняшняя ситуация в Украине также заставляет граждан задуматься о сбережениях на коммуналке.

Жители Великобритании и Ирландии зимой прибегают к определенным способам, чтобы не мерзнуть, но при этом платить меньше отопления и электроэнергии. Об этом пишет Daily Record.

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В большинстве домов в Британии установлены индивидуальные котлы, и люди уже будут платить меньше, если сократят объемы использования. В основном отопления включаются только на несколько часов каждый день, но средняя температура в доме составляет только +15 градусов по Цельсию. Для британцев это вполне нормально.

Интересно, что четверть жителей Великобритании вообще отказались пользоваться отопительными приборами и живут без этого.

Впрочем, они также прибегают к другим способам согреваться в осенне-зимний сезон.

Многослойность. Британцы одевают много слоев одежды, чтобы им было тепло.

Шерстяные одеяла, которые действительно греют.

Термобелье, специальное худое-одеяло (одеяло с капюшоном).

Гречки и бутылки с горячей водой, чтобы нагреть кровать перед сном.

Грелки для ног и специальные жилеты с подогревом; теплая обувь.

Горячая ванна или душ.

Использование теплых перчаток на дому, а также шапок и шарфов.

Чтобы сэкономить, британцы действуют следующим образом:

Выключаются свет, когда выходят из комнаты.

Перешли на энергосберегающие лампочки.

Выключают неиспользуемые электроприборы, чтобы они не потребляли электроэнергию в режиме ожидания.

Заменяют старые термостаты на энергосберегающие.

Не запускают стирку, когда стиральная машинка полупустая.

Выбор стирки в холодной воде.

Не заряжают всю ночь разные гаджеты.

Изменение поставщика услуг. Британцы могут сравнить цены на услуги разных поставщиков и перейти к тому, кто предлагает лучшую цену.

Изоляция дома. Изоляция дома помогает снизить потери тепла и охлаждения, что может привести к экономии средств на счетах за коммунальные услуги.

Правительство Великобритании также призывает граждан экономить электроэнергию. В октябре 2022 года регулятор Ofgem повысил предельные цены на электроэнергию до рекордных 3549 фунтов стерлингов. Это привело к тому, что многие домохозяйства стали искать способы экономить электроэнергию.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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