Хоррор о кукле-работе M3GAN вышел в прокат в Украине: стоит ли сходить в кинотеатр

В украинских кинотеатрах стартовал показ фильма от создателей "Пилы" и "Заклинания". Эта лента рассказывает о приключениях девочки, потерявшей родителей, и куклы-работа М3ГАН (M3GAN), которая должна ее защищать и быть верным другом.

В США этот фильм стал популярен сразу после выхода трейлера. А после показов в кинотеатрах сразу в первые дни он превзошел даже ожидания его создателей.

Они планировали собрать до 20 млн долларов, а удалось собрать уже более 30 миллионов. То есть бюджет фильма окупился менее чем за несколько дней. Бюджет ленты M3GAN, кстати, составил 12 миллионов долларов (без учета маркетинговых издержек).

После выхода M3GAN на экраны, кинокритики и зрители ленте предоставляют преимущественно положительные отзывы.

Девиз фильма: "Она – больше, чем игрушка. Она член семьи". Жанр хоррор. Режиссером фильма стал Джерард Джонстоун. Актерский состав: Эллисон Уильямс, Вайолет Макгроу, Эми Дональд, Ронни Чиен, Лори Данги.

В основе фильма лежит история женщины по имени Джемма, которую сыграла Эллисон Уильямс, и ее племянницы Кейди (роль досталась Вайолет Макгроу). Девочка потеряла родителей в ДТП и живет с тетей, у которой нет опыта воспитания детей и почти все время работает.

Как-то Джемма купила для Кейди роботизированную куклу М3ГАН (Model 3 Generative Android) с искусственным интеллектом, которая должна стать другом для девочки и ее защитницей.

Впоследствии кукла-робот становится опасной для всех, кто окружает ее "подопечную".

Те, кто уже успел посмотреть ленту, говорят, что это не классический хоррор, который должен испугать зрителя, а лишь вызывает чувство страха и заставляет задумываться, что живое общение не может заменить даже самые современные работы.

Отдельного внимания заслуживает "убийственный танец" куклы, ставший популярным в соцсетях.

Поклонники фильма считают, что косплей М3ГАН станет более трендовым в TikTok, чем знаменитый танец главной героини фильма "Уэнздей".

Напомним, 1 января Netflix выпустил необычный сериал в стиле "Одиннадцать друзей Оушена", удивляющий зрителей своей головоломкой. Лента "Калейдоскоп" имеет 40 320 способов просмотра.

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