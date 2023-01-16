Хорор про ляльку-робота M3GAN вийшов у прокат в Україні: чи варто сходити в кінотеатр

В українських кінотеатрах стартував показ фільму від творців "Пили" та "Заклинання". Ця стрічка розповідає про пригоди дівчинки, яка втратила батьків, та ляльки-робота М3ГАН (M3GAN), яка має її захищати та бути вірним другом.

У США цей фільм став популярним одразу після виходу трейлера. А після показів у кінотеатрах одразу у перші дні він перевершив навіть очікування його творців.

Вони планували зібрати до 20 млн доларів, а вдалося зібрати вже понад 30 мільйонів.Тобто бюджет стрічки окупився менш як за кілька днів. Бюджет стрічки M3GAN, до речі, склав 12 мільйонів доларів (без урахування маркетингових витрат).

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Після виходу M3GAN на екрани, кінокритики та глядачі надають стрічці переважно позитивні відгуки.

Девіз фільму: "Вона – більше, ніж іграшка. Вона член сім'ї". Жанр хорор. Режисером стрічки став Джерард Джонстоун. Акторський склад: Еллісон Вільямс, Вайолет Макгроу, Емі Дональд, Ронні Чіен, Лорі Дангі.

В основі фільму лежить історія жінки на ім'я Джемма, яку зіграла Еллісон Вільямс, та її племінниці Кейді (роль дісталася Вайолет Макгроу). Дівчинка втратила батьків у ДТП та живе з тіткою, яка не має досвіду виховання дітей та майже весь час працює.

Якось Джемма купила для Кейді роботизовану ляльку М3ГАН (Model 3 Generative Android) зі штучним інтелектом, яка має стати другом для дівчинки та її захисницею.

Згодом лялька-робот стає небезпечною для всіх, хто оточує її "підопічну".

Ті, хто вже встиг подивитися стрічку, кажуть, що це не класичний хорор, який має налякати глядача, а лише викликає почуття страху та змушує замислюватися, що живе спілкування не можуть замінити навіть найсучасніші роботи.

Окремої уваги заслуговує "вбивчий танець" ляльки, який став популярним у соцмережах.

Прихильники фільму вважають, що косплей М3ГАН стане трендовішим у TikTok, ніж знаменитий танець головної героїні фільму "Венздей".

Нагадаємо, 1 січня Netflix випустив незвичайний серіал у стилі "Одинадцять друзів Оушена", який дивує глядачів своєю головоломкою. Стрічка "Калейдоскоп" має 40 320 способів перегляду.

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