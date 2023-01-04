Хотел продать на Sotheby's: задержанный киевлянин рассказал, как срезал граффити Бэнкси и почему никого не предупредил

В начале ноября таинственный британский художник Бенкси нарисовал в Киеве, Бородянке, Ирпене, Гостомеле и Горенке семь граффити. В Украине нашлись желающие продать работу художника. 2 декабря Национальная полиция сообщила, что задержала восемь человек, срезавших его граффити со стены разрушенного дома в Гостомеле.

30 декабря следователи Нацполиции объявили подозрение математике и волонтеру Сергею Довгому. Его обвиняют в воровстве в особо крупных размерах в условиях военного положения. Долгому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества часть 2 статьи 15, часть 5 статьи 185 Уголовного кодекса, сообщает издание "Решетка".

В поселок 32-летний киевлянин Сергей Довгий приехал 7 ноября. Он рассказывает, что отправился осматривать разрушенный жилой дом. Его жители обратились за помощью в благотворительный фонд, с которым работает Довгий. Осмотрев дом, Сергей пошел гулять по селу и забрался в "военный городок" – жилой квартал рядом с аэродромом. На стене разрушенного трехэтажного дома на улице Проскуровской он увидел рисунок – женщина в халате, противогазе и бигуди, с огнетушителем в руках. На уровне ног женщины кто-то поставил деревянный стул. В результате казалось, что именно женщина в противогазе стала на стул и погасила пламя в окне.

"Я подумал: "Ну это же Бэнкси!" Я слежу за творчеством Бэнкси уже более десяти лет. Я вижу большую разницу между тем, что в целом происходит в мире граффити и тем, что делает он. Увлекает, что за окном 2022 год, а никто до сих пор не знает, кто он", – вспоминает Сергей.

В августе он написал Бэнкси письмо, в котором попросил публично поддержать Украину, но ответа не получил. Вернувшись из Гостомеля в Киев, Сергей начал гуглить информацию о работах Бенкси в Украине, но никаких упоминаний об этом не нашел. В то же время узнал, что разрушенный дом на улице Проскуровской, как и несколько домов по соседству, собираются снести.

Через десять дней, 17 ноября, Довгий узнал, что был прав. Бенкси подтвердил авторство "Женщины в противогазе" и еще шести работ в Киеве и области - опубликовал в Instagram видео о своей работе в Украине.

Посмотрев ролик Бэнкси, Сергей понял, что хочет срезать "женщину в противогазе". Он утверждает, что решил продать его на международном аукционе, а полученные деньги передать на нужды украинской армии. В тот же день, 17 ноября, Сергей сбросил фотографию "женщины в противогазе" знакомому скульптору Александру Дувинскому. После начала российского вторжения он стал волонтером – перекрашивал машины, которые его знакомые доставляли украинским солдатам.

"Я не совсем понимал насколько это все легально, но этот вопрос я себе не задавал, потому что думал, что там все более-менее нормально", – говорит Александр.

Готовясь снять граффити, Довгий параллельно думал, как его потом продать. Он написал знакомой, уехавшей в Берлин, и попросил контакты видеографа, который мог бы снять как Александр будет вырезать граффити. Видео должно было стать доказательством подлинности работы Бэнкси на предстоящем аукционе.

"Я бы написал в Sotheby's. Один из старейших аукционов мира. Потому что они уже много лет продают работы Бенкси, – говорит Довгий. – Если бы сказали: "Кто ты такой?", тогда я написал бы какой-нибудь аукцион поменьше".

Параллельно он решил, что снимет документальный проект, покажет, как срезал работу Бэнкси и как ее продаст. Помощникам Сергей сказал, что берет персональную ответственность за процесс. Снимать Бенкси договорились в пятницу 2 декабря. Сообщить о своих планах жителям военного городка или местным властям он не счел нужным.

Сначала Александр попытался вырезать рисунок из стены проволокой, но потом решил действовать попроще и начал срезать его обычной ножовкой по дереву. Чтобы вырезать из утеплителя кусок размером 1,3 на 1,8 метра, у скульптора ушел почти час. Время от времени мимо группы проходили жители соседних домов, но помешать срезать граффити никто не пытался.

Граффити Бэнкси в Гостомеле срезали

Срезав рисунок и упаковав его в ленту-пленку, Сергей и его помощники уже готовились погрузить их в пикап, но тут к ним подошли четыре нацгвардейца.

"Они спросили, что мы здесь делаем и есть ли у нас разрешение? - вспоминает Дувинский. - Сергей подошел к ним, показал свой паспорт и начал рассказывать о сносимом доме, а мы спасаем художника".

Нацгвардейцы вызвали патрульную полицию. Патруль подъехал через несколько минут. Сергей объяснил, что хочет продать картину на аукционе и использовать эти деньги для ВСУ.

"Я не очень понимал, как он этот аукцион будет делать. Но я понимал, что деньги точно пойдут на ВСУ. Сергей имеет мое полное доверие", – говорит Дувинский.

Сергею грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Полицейские спросили у Довгого, почему он не обратился к власти поселка. Волонтер ответил, что у него нет доверия к местным властям.

Опросив Сергея и его помощников на месте, полицейские задержали их и вместе с картиной отвезли в полицейский участок Ирпеня. Допросив там всех снова, правоохранители их отпустили.

В тот же день глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что следователи открыли производство по статье о порче имущества статья 194 УК, а картину Бенкси изъяли. Полиция отправила ее на экспертизу искусствоведам. По ее результатам следователи планировали уточнить квалификацию уголовного производства и статус участников.

Сергей Довгий говорит, что единственные люди, перед кем он мог бы извиниться, – это жители разрушенного военного городка.

30 декабря следователь Бучанского райотдела полиции Дмитрий Дураев сообщил Сергею Довгому о подозрении в "завершенном покушении на тайное похищение чужого имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения". Сергею грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Национальной полиции Киевской области сообщили, что "женщину в противогазе" передали на судебную искусствоведческую экспертизу. Эксперты оценили работу Бэнкси в 9 миллионов 41 тысячу 850 гривен. Какая организация проводила экспертизу и как определила стоимость граффити следствие не уточнило.

Напомним, жители Бородянки рассказали, как выглядит таинственный художник Бенкси, создавший 7 граффити в Украине. Узнать, кто такой Бэнкси, человечество тщетно пыталось около 20 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !