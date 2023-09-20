Хозяйки назвали 5 методов, которые сделают процесс стирки дешевле
Сохранение окружающей среды помогает не только снизить собственный углеродный след, но и сэкономить время, деньги и сохранить вещи дольше. Есть простые советы, которые могут помочь в этом, пишет Pixel inform.
Первый совет
Используйте натуральные пятновыводители. Например, раствор уксуса и воды или содовый раствор могут справиться с некоторыми загрязнениями. Также хозяйственное мыло является эффективным средством. Достаточно нанести его на пятно, а затем стирать вещь, не смывая мыло перед стиркой.
Второй совет
Выбирайте экологически чистые стиральные средства и изучайте этикетки на них.
Третий совет
Не используйте горячую воду для стирки. Стирка при температуре 30 градусов может быть качественной и менее агрессивной к материалам.
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Четвертый совет
Не злоупотребляйте химчисткой. Вещи из деликатных тканей можно почистить вручную, важно лишь следовать инструкциям на этикетках. Обращаться в химчистку рекомендуется только в тех случаях, когда другие методы чистки не подходят.
Пятый совет
Что касается сушки вещей, то лучше использовать естественные методы, такие как сушка на воздухе. Сушка в машине потребляет электроэнергию.
Напомним, мы уже писали, почему нельзя стирать при 30 градусах.
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