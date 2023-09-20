Господині назвали 5 методів, які зроблять процес прання дешевшим

Збереження навколишнього середовища допомагає не лише зменшити власний вуглецевий слід, але і заощадити час, гроші і зберегти речі довше. Існують прості поради, які можуть допомогти у цьому, пише Pixel inform.

Перша порада

Використовуйте натуральні засоби для виведення плям. Наприклад, розчин оцту та води або содовий розчин можуть добре впоратися з деякими забрудненнями. Також господарське мило є ефективним засобом. Достатньо нанести його на пляму, а потім прати річ, не змиваючи мило перед пранням.

Друга порада

Обирайте екологічно чисті засоби для прання та вивчайте етикетки на них.

Третя порада

Не використовуйте гарячу воду для прання. Прання при температурі 30 градусів може бути якісним і менш агресивним до матеріалів.

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Четверта порада

Не зловживайте хімчисткою. Речі з делікатних тканин можна почистити вручну, важливо лише дотримуватися інструкцій на етикетках. Звертатися в хімчистку рекомендується лише у випадках, коли інші методи чищення не підходять.

П'ята порада

Стосовно сушіння речей, краще використовувати природні методи, такі як сушіння на повітрі. Сушіння в машині споживає електроенергію.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна прати при 30 градусах.

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