Хозяйки назвали два дешевых продукта, которые навсегда уберут налет из унитаза

Известковый налет в туалете может скапливаться в течение нескольких дней, а отбеливатель только изменяет цвет. Чтобы удалить его, эксперт по уборке предложил использовать бытовые продукты.

В частности, для удаления в считанные минуты понадобится уксус и сода. Об этом сообщает Express.co.uk.

Известковый налет может быть разного цвета в зависимости от разных соединений, содержащихся в воде – от грязно-белого до серого. Чтобы правильно избавиться от известкового налета, используйте белый уксус для создания натурального моющего раствора.

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Налейте полстакана соды в унитаз на налет и вокруг него и оставьте на 15 минут. Затем нанесите белый уксус поверх пищевой соды.

Это вызывает реакцию шипения, которая активирует кислоту и может расщепить самые стойкие накопления известкового налета. Приблизительно через 10 минут тщательно протрите унитаз чистящей губкой.

Если есть оставшиеся следы, вы также можете попробовать лимонный сок после смывания, поскольку кислотный раствор может помочь удалить самые стойкие пятна, а также дезодорировать унитаз.

Напомним, мы уже писали, как чистить и дезинфицировать унитаз чесноком. Этот способ позволит поддерживать туалет в чистоте и убить все бактерии.

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