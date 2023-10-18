Хозяйки назвали топ-5 способов использования сахара в быту и для красоты

Сахар обладает множеством полезных свойств, о которых мы обычно не догадываемся. Обычно мы используем его для подслащения блюд, но продукт может также удалять пятна и лечить повреждения на коже. Кроме того, сахар является отличным консервантом для сохранения свежести, как продуктов, так и цветов.

Об этом пишет ТСН.

Итак, давайте рассмотрим эти полезные свойства сахара, о которых вы, возможно, даже не догадывались.

Сахар как пятновыводитель

Перед стиркой можно использовать сахар как пятновыводитель. Сделайте пасту из сахара и воды, нанесите на пятно и оставьте на 5-10 минут. Сахар поможет растворить пятно, что облегчит его выведение во время стирки.

Сахар как консервант для продуктов и цветов

Добавление сахара в воду для цветов может помочь сохранить их свежесть. Чтобы сохранить букет свежим, добавьте 3 ст. ложки сахара и 2 ст. ложки уксуса в воду, в которой стоят цветы. Это поможет поддерживать цветы свежими.

Сахар для сохранения свежести выпечки

Если вы любите выпечку, но часто сталкиваетесь с проблемой черствения, вам может помочь сахар. Поставьте печенье или булочки в контейнер, добавьте несколько кусочков сахара и закройте емкость. Таким образом, выпечка будет оставаться свежей и мягкой несколько дней.

Сахар как скраб для лица

Сахар может использоваться как естественный пилинг для кожи лица. Чтобы приготовить скраб, смешайте 1 ст. ложку сахара с вашим средством для умывания или растительным маслом. Нанесите эту смесь на лицо и помассируйте мягкими круговыми движениями. Этот скраб эффективно удаляет омертвевшие клетки кожи и очищает поры, оставляя вашу кожу гладкой и сияющей.

Сахар для чистки рук

Смесь сахара и масла используется для удаления стойких пятен от краски или моторной смазки из рук. Также эта смесь работает отлично как скраб для рук, оставляя их чистыми и гладкими.

Читайте также: 5 советов для питания кожи головы осенью, если волосы начали активно выпадать

Сахар как пилинг для губ и тела

Для скрабивания губ используйте сахар, смочив палец в воде, окуните его в кристаллический сахар и нанесите на губы. Также сахарный скраб может использоваться для тела. Смешайте 3 ст. ложки сахара из 2 ст. ложками оливкового масла и массируйте тело. Он удаляет омертвевшие клетки кожи и делает ее мягкой и гладкой. Для скрабивания ног смешайте сахар с мятным маслом, чтобы помочь снять ороговевшие клетки и повысить заживление микротрещин на ногах.

Напомним, мы уже писали, как создать объем на волосах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!