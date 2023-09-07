Хозяйки объяснили, как хранить чеснок, чтобы он не прорастал

Чеснок очень легко начинает распускаться, если его неправильно хранить. Это приведет к тому, что он станет горьким по вкусу, зеленым или желтым и начнет плесень.

Большинство людей хранят чеснок в холодильнике, на кухонных столешницах или на кухонной полке. Но так чеснок прорастет гораздо быстрее, сообщает Express.co.uk.

Если чеснок прорастает, значит слишком много света, слишком много тепла и слишком много влаги. Или вокруг чеснока недостаточно циркулирует воздух.

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При правильном хранении целые луковицы чеснока должны храниться до шести месяцев, если они не были измельчены, в то время как отдельные зубчики будут храниться до трех недель.

Чеснок следует хранить в месте, где он не будет подвергаться воздействию света, воды или экстремальных температур. Идеальная температура для чеснока составляет примерно от 15 до 18 по Цельсию.

Целый чеснок также никогда не следует хранить в пластиковых контейнерах или внутри чего-нибудь с крышкой. Если у вас остались очищенные зубчики чеснока, лучше всего хранить их в холодильнике в закрытом пакете или контейнере.

Измельченный чеснок следует использовать как можно скорее, поскольку он начинает изменять цвет и быстро портиться. Хранение нарезанного чеснока в маленькой банке или герметичном пакете поможет ему храниться до трех дней.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

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