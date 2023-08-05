Хозяйки поделились рецептом консервированного арбуза: удивите всю семью

В Украине сезон арбуза. Впрочем, опытные хозяйки знают, как порадовать семью сладким арбузом не только летом.

В частности, арбуз можно законсервировать на зиму. Такая закуска удивит всю семью и будет приятно наслаждаться на протяжении всего года.

Для приготовления понадобятся:

арбуз;

вода питьевая;

соль;

сахар;

таблетки аспирина.

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Сначала нужно подготовить банки, а именно вымыть тару и простерилизовать. Вымытый арбуз следует нарезать на порционные кусочки и удалить кожуру.

Полученные заготовки следует разложить по банкам, залить кипятком и оставить под крышками на 5-10 минут. После этого жидкость необходимо слить в кастрюлю, добавить 4 ст.л. л. сахара, 1 ст. л. соли на одну 3-х литровую банку.

Маринад довести до кипения и продержать 5 минут, после чего можно переливать раствор обратно в банки. Также в каждую банку следует добавить по три таблетки аспирина.

Заверните банки и в перевернутом состоянии, укутайте теплым покрывалом до охлаждения.

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