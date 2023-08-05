Господині поділились рецептом консервованого кавуна: здивуйте всю родину

В Україні сезон кавуна. Втім, досвідчені господині знають, як потішити родину солодким кавуном не лише влітку.

Зокрема, кавун можна законсервувати на зиму. Така закуска здивує всю родину та приємно смакуватиме упродовж всього року.

Для приготування знадобляться:

кавун;

вода питна;

сіль;

цукор;

таблетка аспірину.

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Спершу потрібно підготувати банки, а саме – вимити тару та простерилізувати. Помитий кавун варто нарізати на порційні шматочки та видалити шкірку.

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Отримані заготовки треба розкласти по банках, залити окропом та залишити під кришками на 5-10 хвилин. Після цього рідину необхідно злити у каструлю, додати 4 ст. л. цукру, 1 ст. л. солі на одну 3-х літрову банку.

Маринад потрібно довести до кипіння та протримати 5 хвилин, після чого можна переливати розчин назад у банки. Також у кожну банку варто додати по три таблетки аспірину.

Загорніть банки та в перевернутому стані, укутайте теплим покривалом до охолодження.

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