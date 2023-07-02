Хозяйки поделились секретами правильной заморозки шелковицы на зиму

В Украине продолжается сезон шелковицы. Эта ягода богата фосфором, магнием и другими питательными веществами.

Опытные хозяйки имеют свои секреты по поводу того, как правильно заморозить шелковицу на зиму. Это позволит готовить зимой компоты, начинку для пирогов, добавлять ягоды в коктейли, йогурты, творог.

Самый простой способ заготовки шелковицы – замораживание. Чистые и неперезрелые ягоды следует выложить тонким слоем на плоскую тарелку, разделочную доску или другую посуду.

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Посуду предварительно нужно обтянуть пищевой пленкой. В таком виде шелковицу нужно положить в морозилку в час.

После этого ягоды нужно собрать в пакет, выпустить из него воздух и герметично завязать. Ягоды можно хранить в пищевых контейнерах, предварительно заморозив шелковицу.

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