Хозяйки рассказали, как избавиться от запаха старости в съемной квартире

Во время уборки дома многие сталкиваются с проблемой неприятного запаха, который особенно может отличиться в съемных квартирах или старых домах. Опытные хозяйки знают некоторые уловки, которые помогут избавиться от этого запаха без лишних усилий и химических средств.

Об этом сообщили в Pixel. Один из основных шагов в борьбе с неприятным запахом – это чистка мягкой мебели и ковров. Освежители воздуха и духи здесь не всегда помогут, но есть эффективный способ, который уже давно используется.

Читайте также: Какие дни недели удачны для уборки дома

Вода, уксус и хозяйственное мыло

Для уборки неприятного запаха от старости вам понадобится обычная емкость с теплой водой, хозяйственное мыло и уксус. Рекомендуемое соотношение компонентов: 5 столовых ложек уксуса и 1 столовая ложка хозяйственного мыла на 6 литров теплой воды. Тщательно растворите компоненты, смешав их в большой емкости.

С этой смесью протирайте все поверхности от жестких до мягких, от подоконников до ковров и мебели. Этот мыльно-уксусный раствор не только эффективно нейтрализует неприятные запахи, но и отлично справится с грязью и пылью, не оставляя следов.

Чтобы закрепить результат, можно применить дополнительный метод. Раскройте немного уксуса в кастрюле с кипятком и оставьте в остывающей комнате. Испарения уксуса быстро распространятся по всей квартире, нейтрализуя неприятный запах и оставляя свежесть.

Борьба с неприятным запахом может быть проста и эффективна благодаря этим советам. Не нужно вкладывать большие усилия или использовать агрессивные химические средства – натуральный рецепт может помочь сделать ваш свежим.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !