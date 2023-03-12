Хрустящие извне и мягкие изнутри: бюджетный рецепт домашних чебуреков

Чебуреки довольно популярное блюдо среди поклонников скорой пищи. Их тонкая хрустящая корочка и сочная мясная начинка с травами и специями чуть не сводит с ума.

Это блюдо, кстати, легко приготовить на дому. Нужен всего час вашего времени.

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Понадобятся следующие продукты:

Мука – 600 г

Растительное масло – 60 мл

Вода кипяток – 350-400 мл

Соль – 1 ч.л.

Фарш мясной – 600 г (лучше говяжий)

Лук репчатый средний – 2 шт.

Вода холодная – 250 мл

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1/2 ч.л.

Сухая петрушка и укроп – 2 ч.л.

Масло растительное – 300 мл

Как готовить :

В просеянную муку добавить соль и перемешать, сделать углубление в центре муки, добавить растительное масло и 200 мл кипятка. Вилки тщательно перемешать муку с горячей водой, добавить оставшуюся воду и замесить тесто. Продолжайте вымешивать тесто руками сначала в миске, затем на разделочной доске до однородного состояния. Тесто должно получиться упругим и гладким. Вымешивать тесто нужно примерно 10 минут. Положить тесто в пакет и отдохнуть 30 минут. Нарезать лук маленькими кубиками. В миску с измельченным луком, добавить 1 ч. ложку соли и хорошо помять руками, чтобы лук пустил сок. Добавить в миску с луком мясной фарш, соль, перец, сухую зелень и 250 мл воды, тщательно перемешать в течение 5 минут, мясо должно впитать всю воду. Вода нужна, чтобы мясо в готовых чебуреках было сочным. Готовое тесто разрезать на 2 половины, из половины теста скатать колбаску диаметром 5 см. Разрезать на кусочки примерно по 60 г. Каждый кусочек раскатать в очень тонкий круг толщиной около 1,5 мм. На половину круга выложить 1,5 столовой ложки подготовленного фарша и равномерно распределить, отступив от края 1,5 см. Закрыть второй половиной теста и осторожно прижать руками, чтобы удалить лишний воздух. Крепко соединить тесто по краю чебурека, лишнее тесто обрезать. Налить растительное масло в сковороду и хорошо нагреть, чтобы определить нужную температуру готового масла для жарки, опустите в нагретое масло маленький кусочек теста, если вокруг теста появились активно пузырьки, так что масло готово для жарки. Опустите чебуреки в разогретое масло на сковороду и жарьте 1-2 минутки с каждой стороны, на среднем огне до золотистой корочки. При жарке чебуреки должны быть покрыты растительным маслом. А выкладывать их из сковороды лучше на бумажные полотенца, чтобы они впитали в себя лишний жир.

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