Идеально к чаю: рецепт соленых бубликов с творогом за 15 минут
Эти баранки готовятся очень быстро и станут отличным дополнением к чаю или кофе или вкусным перекусом.
Ингредиенты:
– кисломолочный творог;
– твердый сыр;
– яйцо;
– мука;
– соль;
– разрыхлитель.
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Способ приготовления.
1. Высыпьте в миску кисломолочный творог, натертый сыр, яйцо и соль. Перемешайте.
2. Добавьте муку, разрыхлитель и замешайте мягкое тесто. Положите его в пленку на 15-20 минут.
3. Разделите тесто на 5 частей. Раскатайте их в колбаски и сформируйте баранки.
4. Противень застелите пергаментом и выложите на него баранки. Смажьте их взбитым желтком и посыпьте кунжутом.
5. Поставьте баранки в нагретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
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