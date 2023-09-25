Идеально к кофе: рецепт круассанов с корицей
Это быстрый и простой рецепт от Shuba, который идеально подойдет для новичков на кухне. Полакомьтесь вкусами осени под теплым пледом.
Ингредиенты:
Тесто слоеное замороженное – 700 г
Масло сливочное несоленое – 100 г
Сахар тростниковый коричневый – 125 г
Корица молотая – 2 ч. л.
Апельсин, цедра – 45 г
Для глазури
Сахарная пудра – 50 г
Ванильный экстракт –1/2 ч. л.
Молоко 2,8% – 50 мл
Читайте также: Самый простой рецепт хрустящих яблочных пирожков
Способ приготовления:
Каждый лист теста разрежьте пополам по ширине, чтобы у вас получилось четыре прямоугольника одинакового размера. Каждый смажьте размягченным маслом и посыпьте смесью сахара, корицы и апельсиновой цедры. Скачайте прямоугольники с кратчайшей стороны в колбаски, затем разрежьте на 3 части. То же сделайте с другими кусочками.
Разогрейте духовку до 180°C. Возьмите форму для кексов и в каждое углубление поместите рулет срезом вверх. Выпекайте 20-25 минут до золотистого цвета. Охладите.
Сахарную пудру просейте в миску, добавьте ваниль и молоко, перемешайте.
Остывшие булочки смажьте глазурью.
Советуем также обратить внимание на рецепт булочек из листового теста из песто.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!