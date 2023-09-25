Идеально к кофе: рецепт круассанов с корицей

Это быстрый и простой рецепт от Shuba, который идеально подойдет для новичков на кухне. Полакомьтесь вкусами осени под теплым пледом.

Ингредиенты:

Тесто слоеное замороженное – 700 г

Масло сливочное несоленое – 100 г

Сахар тростниковый коричневый – 125 г

Корица молотая – 2 ч. л.

Апельсин, цедра – 45 г

Для глазури

Сахарная пудра – 50 г

Ванильный экстракт –1/2 ч. л.

Молоко 2,8% – 50 мл

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Способ приготовления:

Каждый лист теста разрежьте пополам по ширине, чтобы у вас получилось четыре прямоугольника одинакового размера. Каждый смажьте размягченным маслом и посыпьте смесью сахара, корицы и апельсиновой цедры. Скачайте прямоугольники с кратчайшей стороны в колбаски, затем разрежьте на 3 части. То же сделайте с другими кусочками.

Разогрейте духовку до 180°C. Возьмите форму для кексов и в каждое углубление поместите рулет срезом вверх. Выпекайте 20-25 минут до золотистого цвета. Охладите.

Сахарную пудру просейте в миску, добавьте ваниль и молоко, перемешайте.

Остывшие булочки смажьте глазурью.

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