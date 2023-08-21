Идеально к мясу: рецепт острого соуса из зеленых томатов и карри
Эта быстрая и вкусная закуска по рецепту от Shuba готовится за несколько часов, хранить можно больше года, а разлетается со стола в считанные минуты.
Ингредиенты на 2 банка 500 мл:
Томат зеленый – 1 кг
Чеснок, зубчики – 6 шт.
Имбирь – 20 г
Перец красный острый – 5 г
Сахар – 200 г
Соль – 1 ст. л.
Уксус 9% – 100 мл
Масло подсолнечное рафинированное – 2 ст. л.
Приправа карри – 1 ч. л.
Читайте также: Маринованные огурцы с сеном: необычный рецепт от Клопотенко
Способ приготовления:
1. Помидоры промойте и порежьте небольшими кусками. Переложите в большую кастрюлю.
2. Чеснок, имбирь и кусочек перца порежьте и добавьте к помидорам.
3. Добавьте масло, сахар, уксус, карри и соль. Поставьте кастрюлю на средний огонь и тушите после закипания 40 минут. Снимите с огня и перебейте все блендером.
4. Поверните смесь на огонь и после закипания варите еще 5-7 минут и разлейте по стерилизованным банкам. Закатайте, переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.
Советуем также обратить внимание на рецепт маринованных огурцов без уксуса.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!