Идеально на завтрак: рецепт банановых оладий с корицей.
Прекрасный вариант завтрака – оладьи из бананов с пряным ароматом корицы. Прекрасно сочетаются с чаем или кофе.
Ингредиенты:
– 250 г муки;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 1/4 чайной ложки соды;
– 1/4 чайной ложки корицы;
–1/4 чайной ложки соли;
– немного размятых спелых бананов (3 маленьких или 2 больших банана);
– 2 больших яйца;
– 1 стакан простокваши;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта.
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Способ приготовления:
1. Смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду, корицу и соль. Также, взбейте бананы, яйца, простоквашу, масло и ванильный экстракт.
2. Смешайте обе смеси.
3. Налейте на сковороду немного растительного масла и выкладывайте на нее по ложке теста.
4. Жарьте оладьи до золотистости с обеих сторон.
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