Идеальные для романтического вечера: 5 фильмов о любви, недавно вышедших

Общий просмотр фильма – отличный способ провести время с любимым человеком, особенно если выбрать романтическую ленту, которая наполнит вечер теплом и нежностью. Предлагаем вашему вниманию подборку новых кинолент, которые подарят незабываемые впечатления и познакомят с разнообразными историями любви. Об этом пишет 24 tv.ua.

"Соперники"

рассказывает о бывшей теннисистке Таше Дункан, которая после травмы становится тренером своего мужа Арта. Готовя его к турниру Challenger, она сталкивается с неожиданным поворотом – соперником Арта становится его лучший друг и бывший любовник Таши Патрик. Эта ситуация создает напряженный любовный треугольник на фоне спортивных состязаний.

"Оставь, если любишь"

Экранизация бестселлера Коллин Гувер – раскрывает сложную историю Лили Блум. Убегая от прошлого, связанного с домашним насилием, она строит новые отношения с нейрохирургом Райлом. Однако вскоре Лили замечает тревожные знаки, напоминающие ей о травматическом детстве. Девушке предстоит сделать нелегкий выбор между привычными, но несчастливыми отношениями и новым началом.

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"Убери меня на Луну"

Сочетает романтику с историческими событиями высадки "Аполлона-11" на Луну. Келли Джонс, талантливая маркетологиня, получает секретную задачу от NASA – снять фейковое видео о высадке на случай неудачи миссии. Ситуация усложняется, когда Келли знакомится с руководителем лунной миссии Коулом Дэвисом, и между ними возникают чувства, угрожающие сорвать весь план.

Эти фильмы предлагают разнообразные взгляды на любовь от спортивной драмы до психологического триллера и романтической комедии на фоне исторических событий, обеспечивая интересный выбор для любого настроения и предпочтений.

Напомним, мы уже предлагали 3 детективных сериала на реальных событиях.

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