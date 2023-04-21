Идеальный газон возле дома: садоводы поделились лайфхаками

Зеленый газон с сочной травой мечта едва ли не каждого владельца приусадебного участка или жителя частного сектора. Сажать его не трудно, а вот уход за газоном требует значительного.

Как правильно сажать газон и как за ним ухаживать, рассказали опытные садоводы. Благодаря их рекомендациям вы сможете сделать зону отдыха привлекательной и ухоженной.

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Перед высадкой семян травы сначала нужно определиться, какой вы хотите видеть ее длину. На рынке продают разные смеси трав, которые имеют разное предназначение. Надо учитывать темпы роста и устойчивость травы к морозу. Выбирать семена следует в зависимости от сезона и от того, как трава переносит тень, или же постоянное солнце.

Лучшим временем для высева газона является апрель, май или сентябрь. Перед посевом травы почву нужно перекопать и выровнять, разбивая комки. После первичного рыхления нужно подождать неделю перед тем как сеять газон. Затем в почву добавляют удобрения и вещества, которые обезвреживают сорняки. Затем почву нужно обильно полить водой и начинать сеяние травы.

Если вы высаживаете газон в солнечном месте, нужно будет позаботиться о его регулярной поливе, но избегать лужи.

Для посева лучше выбирать не ветреные дни, чтобы семена не разлетались. К тому же семена нужно смешать с песком или чистой от сорняков и корешков садовой почвой. Сначала семена рассаживаются вдоль, а затем поперек садового участка.

После посадки граблями семена осторожно разворачивают и прижимают в грунт.

Чтобы газон всегда оставался зеленым и красивым, его нужно вовремя стричь и поливать. После отруби первая "стрижка" для газона проходит через месяц-полтора. Высота травы при первом скосе не должна быть меньше 6-8 сантиметров. Затем подстригают газон примерно 1-2 раза в месяц, когда трава выросла до 4 сантиметров. Стрижут газоны сначала вдоль, а затем поперек.

Скошенную траву убрать из газона лучше на следующий день. Ее можно использовать в качестве перегноя для других садовых растений.

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Также газон следует проверять на наличие сорняков. Их удаляют вместе с корнями.

Поливать газон при засушливой погоде лучше утром и вечером, если трава во время полива попадет под прямые солнечные лучи, скорее желтеет и будет сохнуть.

Советуем также обратить внимание на правила высадки винограда. А раньше мы писали, что делать, если на огороде или в саду мало места.

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