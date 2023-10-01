Идеальный вариант перекуса на работу и в школу: рецепт мафинов с творогом
Эти мафины по рецепту от Shuba являются отличным дополнением к супам или легким перекусом между основными приемами пищи.
Ингредиенты:
Мука пшеничная – 175 г
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Сода пищевая – 1/4 ч. л.
Перец черный молотый – 1/4 ч. л.
Молоко 2,8% – 50 мл
Яйца куриные – 1 шт.
Масло растительное – 100 мл
Лук репчатый – 1/5 шт.
Твердый сыр – 75 г
Масло сливочное 73% – 1 ч. л.
Соль – 1/4 ч. л.
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Способ приготовления:
Нарежьте мелко лук и протушите его до мягкости.
Духовку разогрейте до 180 градусов.
В глубокой миске смешайте муку, разрыхлитель и соду.
Медленно добавьте в сухую смесь взбитое яйцо, растительное масло и молоко и размешайте.
Натрите творог и добавьте в тесто. Добавьте лук, перемешайте.
Распределите смесь в формы для мафинов и поставьте в духовку. Выпекайте примерно 25 минут, затем проверьте выпечку с помощью шпажки. Если шпажка сухая – мафины готовы.
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