Идет на рекорд: во всем мире безумными темпами дорожает кофе

Цены на кофе продолжают расти, достигнув самого высокого уровня за последние 13 лет. Фьючерсы на арабике в Нью-Йорке поднялись на 4,8%, достигнув отметки в $2.718 за фунт.

Это самый высокий показатель с 2011 года. По данным Bloomberg, с начала года цены на этот сорт кофе увеличились на 40%, что вызвано дефицитом более дешевой робусты, из-за чего спрос на более дорогую арабику резко возрос.

Основной причиной рекордного роста цен стали неблагоприятные погодные условия в Бразилии, являющейся крупнейшим производителем кофе в мире. Сильная жара и засуха ухудшили прогнозы на урожай сезона 2024-2025 годов. По словам руководителя исследований ED&F Man Кони Хак, будущая ситуация с урожаем будет зависеть от дальнейших погодных условий, однако вскоре дождей в "кофейных регионах" не ожидается.

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Ситуация с засухой вызывает обеспокоенность и по поводу урожая на 2025-2026 годы. Аналитик Rabobank Карлос Мэра отметил, что Бразилия переживает сильнейшую засуху за последние десять лет, что может привести к значительному снижению урожая арабики. В кофейных регионах страны количество осадков остается намного ниже нормы с апреля этого года.

Помимо погодных факторов на ситуацию на рынке кофе влияют проблемы с логистикой. Во многих странах наблюдается нехватка контейнеров в портах, а слабые урожаи во Вьетнаме, втором крупнейшем производителе кофе, дополнительно усложняют поставки.

Рост цен на кофе уже отразился на рынке. К примеру, компания JM Smucker Co., владеющая брендами Folgers и Café Bustelo, подняла цены на продукцию этим летом и планирует очередное подорожание в октябре. В Великобритании сеть Pret A Manger даже отменила свою популярную кофейную подписку, позволяющую клиентам получать до пяти напитков в день.

В Украине цены на кофе колеблются в зависимости от сорта и качества. Робуста является самой дешевой и доступной для кафе и ресторанов, ориентирующихся на эконом-сегмент, пишет Komersant.Info. Ее оптовая цена стартует от 100–120 грн за килограмм. Элитные сорта арабики, особенно выращиваемые в Центральной Америке или Африке, могут стоить до 700 грн за килограмм.

Для потребителей в Украине самый дешевый кофе представлен в стиках, Jacobs Monarch можно приобрести оптом по цене 2 грн за сток (2 грамма). Более дорогие варианты, как кофейные чалды Caffe Poli 100% Arabica, стоят от 6,50 до 6,70 грн за одну порцию при оптовых закупках.

Напомним, в Украине один из самых популярных продуктов подорожал уже на 147%.

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