Игристый слабоалкогольный напиток: как приготовить домашний квас на муке
В летнюю жару всегда хочется охладиться. Мы предлагаем это сделать с помощью домашнего напитка. Речь идет о мучном квасе – игристом, ферментированном, слабоалкогольном и слабогазированном напитке золотисто-коричневого цвета.
Рецептом кваса на муке поделились в Shuba. Это натуральный напиток с низким содержанием алкоголя (максимум 1,2%), который готовится с помощью нескольких доступных ингредиентов и всего за 20 минут.
Квасом можно наслаждаться в самостоятельном варианте, особенно летом для борьбы с жарой. Или использовать его как основу для различных блюд, например, для приготовления окрошки.
Ингредиенты, которые понадобятся:
- Вода – 2.5 л.
- Ржаная обдирная мука – 150 г.
- Мука пшеничная – 150 г.
- Сахар – 200 г.
- Изюм – 50 г.
- Апельсин (цедра) – 2 ст. л.
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Приготовление:
- В кастрюлю на 4-5 литров добавьте ржаную и пшеничную муку, воду (500 мл теплой кипяченой) и сахар, хорошо смешайте.
- Добавьте изюм, перемешайте. Накройте кастрюлю марлей в несколько слоев и оставьте на сутки для брожения.
- Через сутки цедру апельсина, нарезанную соломкой, слегка подсушите в духовке в течение 8-10 минут. Добавьте в кастрюлю цукаты, накройте марлей, оставьте еще на сутки.
- Процедите готовый квас и храните в холодильнике или погребе 3-4 дня.
Приятного аппетита! Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить квас из клубники.
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