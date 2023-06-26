Их отношения обречены: названы пары по знаку зодиака, которые не смогут быть вместе

Если одних людей буквально тянет друг к другу и у них сразу все получается, то другим очень сложно построить счастливые отношения. Астрологи говорят, что дело в том, что знаки зодиака оказывают огромное влияние на то, как человек проявляет себя в любви. Всего есть шесть пар, которым не суждено быть счастливыми вместе.

Овен и Козерог

На первый взгляд, Овен и Козерог – очень похожие знаки зодиака. Любят конкуренцию, крайне требовательны и упрямы. Однако Овен – действительно спонтанный человек, который ненавидит рутину, находится в постоянном действии, жизнь для него – приключение. Козероги же любят стабильность, она им нужна для счастья. Овну и Козерогу очень трудно построить гармоничные отношения из-за их разных приоритетов.

Телец и Стрелец

Одно из худших зодиакальных сочетаний – это Телец и Стрелец. Для Тельца традиции чрезвычайно важный элемент жизни, он ставит их на первое место. Отношения, в которые он вступает, постоянны, даже если он не чувствует себя в них комфортно. Стрелец – огненный знак зодиака, который ставит во главу угла свободу. Ему нужно много свободы для развлечений и путешествий. Им трудно общаться друг с другом, потому что они хотят от жизни совершенно разных вещей.

Близнецы и Дева

Эти знаки зодиака действительно умны, но совершенно по-разному. Девы – начитанные интеллектуалы, а Близнецы от природы проницательны. Близнецы постоянно нуждаются в компании, развлечениях. Девы предпочитают уединение. Близнецы крайне нетерпеливы, поэтому обычно разрывают отношения с Девой.

Рак и Водолей

У Рака и Водолея огромный эмоциональный разрыв. Рак – один из самых чувствительных и эмоциональных знаков зодиака. Ему нужно много ласки, нежности. Водолеи, прежде всего, индивидуалисты, без времени только на себя они не справятся. Посвящение семье не для них, у них большие планы на будущее. В отношениях оба этих знака даже задохнутся, Рак пожертвует своими приоритетами ради Водолея, а Водолей будет чувствовать себя подавленным Раком.

Лев и Скорпион

На первый взгляд отношения между Львом и Скорпионом кажутся действительно перспективными. Ведь они полны спонтанности. Однако за всем этим скрывается действительно токсичное поведение. Оба эти знака любят все контролировать. В этих отношениях не будет компромиссов, любые споры будут очень тяжело заканчиваться и рано или поздно приведут к разрыву.

Весы и Рыбы

Весов и Рыб объединяет не только физическая красота, но и обаяние, которое очаровывает всех вокруг. Однако эти знаки крайне нерешительны, что негативно отражается на их отношениях. Обоим нужно много внимания, им постоянно хочется, чтобы их обожали, что выливается во взаимную ревность друг к другу. Весы и Рыбы не могут создать длительные отношения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.