Илон Маск планирует сделать платным доступ к сети X

Илон Маск объявил о возможном введении платы за доступ к платформе X, ранее известной как Twitter, с целью борьбы с ботами.

Он высказал свое мнение во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и отметил, что платежная система может стать единственной эффективной мерой противостояния ботам., сообщает BBC.

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"Мы рассматриваем возможность введения небольшого ежемесячного платежа за пользование системой", – отметил глава компаний Tesla и SpaceX.

Сейчас неизвестно, был ли это лишь неофициальный комментарий, или же сигнал о более жестких планах, которые могут быть объявлены в будущем.

Илон Маск ранее высказывал взгляды на необходимость борьбы с ботами и фейковыми аккаунтами на платформе, введя плату за верификацию аккаунтов.

После того, как Маск возглавил Twitter в прошлом году, он попытался поощрить пользователей платить за расширенный сервис, который теперь называется X Premium. Это позволило платным подписчикам пользоваться дополнительными функциями, такими как более длинные сообщения и повышенная видимость на платформе, однако базовый доступ к X остается бесплатным.

X Premium стоит 8 долларов в месяц в США, но цена может варьироваться в зависимости от страны пользователя. Маск также отметил, что рассматривает возможность введения более доступных тарифов для пользователей.

Он подчеркнул важность борьбы с ботами и отметил, что это может быть единственной эффективной мерой защиты от больших армий ботов.

Однако существует риск того, что ввод платы за доступ может привести к потере значительной части пользователей платформы X, что, в свою очередь, может повлиять на прибыль от рекламы, являющейся основным источником дохода компании.

Напомним, в октябре 2022 года Илон Маск ответил на твит заместителя председателя Совета безопасности рф Дмитрия Медведева и спросил, как у россии дела в Бахмуте.

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