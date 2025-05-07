Имеют ли право пенсионеры работать на госслужбе и какой предельный возраст пребывания в должности

Пенсионный возраст в Украине часто становится поводом для обсуждений не только в контексте выплат, но и возможности продолжения профессиональной деятельности. Это особенно актуально в сфере государственной службы, где действует четкое правовое регулирование.

Согласно действующему законодательству, предельный возраст пребывания в должности государственного служащего составляет 65 лет. После достижения работника обычно увольняют в связи с возрастом. В то же время, с декабря 2020 года, после принятия Закона № 1086-IX, были отменены возрастные ограничения для работы как в государственных органах, так и в органах местного самоуправления. Об этом пишет Факты.

Читайте также: Пенсии повысят далеко не всем: кому из украинцев не стоит ожидать индексации в 2025 году

Это значит, что работник, достигший 65 лет, может остаться в должности. По закону № 889-VIII ему разрешено работать на государственной службе еще в течение одного года, с возможностью ежегодного продления без обязательного прохождения конкурса. Количество таких обновлений законом не ограничено.

Лицо может остаться в своей должности или быть переведенным на равнозначное или низшее. Но решение о дальнейшем трудоустройстве должно быть принято руководителем учреждения либо до достижения 65-летия работника, либо непосредственно в день его рождения. Если руководитель не выдает соответствующего приказа, работника увольняют на общих основаниях.

Однако после 70 лет работник уже подлежит обязательному увольнению – согласно той же статье 83 Закона № 889.

Раньше мы рассказывали, подлежат ли пенсии налогообложению и сколько придется отдавать государству.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!