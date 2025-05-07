Чи мають право пенсіонери працювати на держслужбі та який граничний вік перебування на посаді

Пенсійний вік в Україні часто стає приводом для обговорень не лише у контексті виплат, а й щодо можливості продовження професійної діяльності. Це особливо актуально для сфери державної служби, де діє чітке правове регулювання.

Відповідно до чинного законодавства, граничний вік перебування на посаді державного службовця становить 65 років. Після його досягнення працівника зазвичай звільняють у зв’язку з віком. Водночас із грудня 2020 року, після ухвалення Закону № 1086-IX, були скасовані вікові обмеження для роботи як у державних органах, так і в органах місцевого самоврядування. Про це пише Факти.

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Це означає, що працівник, який досяг 65 років, може залишитися на посаді. За законом № 889-VIII, йому дозволено працювати на державній службі ще протягом одного року, з можливістю щорічного продовження без обов’язкового проходження конкурсу. Кількість таких поновлень законом не обмежена.

Особа може залишитися на своїй посаді або бути переведеною на рівнозначну чи нижчу. Але рішення про подальше працевлаштування має бути ухвалене керівником установи або до моменту досягнення 65-річчя працівника, або безпосередньо у день його народження. Якщо ж керівник не видає відповідного наказу, працівника звільняють на загальних підставах.

Проте після 70 років працівник вже підлягає обов’язковому звільненню — згідно з тією ж статтею 83 Закону № 889.

Раніше ми розповідали, чи підлягають пенсії оподаткуванню та скільки доведеться віддавати державі.

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