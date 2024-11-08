Имеют ли право работники ТЦК пройти на территорию закрытых ЖК для вручения повесток: объяснение юриста

Мобилизация в Украине идет и даже усиливается. Об этом свидетельствуют регулярные рейды территориальных центров комплектования (ТЦК) и широкое распространение электронных повесток. Те, кто пытаются избежать мобилизации, обычно остаются дома и не выходят на улицу.

Адвокат Анастасия Григорьева объясняет, что мобилизационное законодательство в Украине претерпевает частые изменения, что усложняет его отслеживание. Однако наблюдается тенденция к усилению полномочий работников ТЦК и Службы Принуждения (СП) по процедуре вручения повесток. Об этом пишет Новости. Live.

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Согласно действующему законодательству, военнообязанные повестки могут вручаться:

По месту жительства, задекларированному/зарегистрированному месту жительства

По месту работы или учебы

В общественных местах, домах и сооружениях

Непосредственно в ТЦК и СП

На пунктах пропуска (блок-постах), границе

Важно, что вручение повесток может производиться даже ночью как по месту жительства, так и в любых общественных местах. Это означает, что представители ТЦК, СП и полиции вправе заходить на территорию закрытых жилых комплексов для проверки документов и вручения повесток.

Адвокат отмечает, что в Украине существует уголовная ответственность за уклонение от мобилизации.

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