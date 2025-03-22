Имеют ли право УБД на скидку на коммунальные услуги в 2025 году

Государство предоставляет участникам боевых действий (УБД) существенные льготы на оплату коммунальных услуг как признание их вклада в защиту Украины. В некоторых условиях военнослужащие могут получать коммунальные услуги бесплатно.

Какие льготы на коммуналку действуют для УБД в 2025 году

В соответствии с Законом Украины " О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты ", участники боевых действий, участники Революции достоинства и члены их семей имеют право на следующие льготы:

75% скидки на коммунальные услуги

75% скидки на квартплату

75% скидки на топливо для зданий без центрального отопления

100% скидка на коммунальные услуги для УБД с инвалидностью

50% скидки на коммунальные услуги для членов семей погибших военных

Следует отметить, что льготы распространяются на ограниченную площадь жилья: 21 кв. м на каждое лицо, постоянно проживающее в доме, плюс дополнительные 10,5 кв. м на все жилье.

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Как работает механизм получения льгот

Система работает по принципу возмещения: сначала военнослужащий или члены его семьи платят полную стоимость коммунальных услуг, а затем Пенсионный фонд возвращает соответствующую часть средств на специальный банковский счет.

Процедура оформления льгот

Для оформления льгот на коммунальные услуги необходимо:

Обратиться в ЦНАП или отделение Пенсионного фонда Украины Подать заявление через веб-портал ПФУ (онлайн-вариант)

Требуемые документы:

Паспорт

Идентификационный код

Удостоверение участника боевых действий

Если заявление подает родственник военнослужащего, дополнительно следует предоставить документ, подтверждающий родственные связи.

Срок рассмотрения заявления Пенсионным фондом составляет 10 дней.

Напомним, ранее мы рассказывали о дополнительных преимуществах для пенсионеров и какие льготы доступны после 60 лет в Украине.

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