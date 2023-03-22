Имплантаты будут растворяться в теле сами: китайские биохимики создали биоразлагаемое стекло

Ученые из Китая успешно разработали стекло из аминокислот и пептидов, которое может быть использовано как биоразлагаемый и биосовместимый заменитель пластиковых материалов, особенно в медицине. По результатам исследований, опубликованных в научном журнале Science Advances, этот материал может быть успешно компостирован и не оставляет остатков в окружающей среде.

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В производстве обычного стекла используются высокие температуры для расплавления сырья, что может уничтожить аминокислоты и пептиды. Китайские ученые модифицировали аминокислоты и пептиды, добавив к их молекулам гидрофобные группы на концах, чтобы увеличить термостабильность веществ.

Быстрое охлаждение расплавленной массы позволило получить стекло высокого качества, пропускающее около 90% света. Слои стекла с разным аминокислотным составом позволяют получить разные типы материала. Изучение свойств этих материалов показало, что шарики из разного типа стекла разлагаются в компосте от трех недель до восьми месяцев, а при имплантации под кожу мышам стекло не влекло за собой явных признаков отторжения или отека. После двух-четырех недель шарики диаметром 0,5 сантиметра растворились и стали незаметны. Хотя сначала у них заметили в месте имплантации незначительную мышечную атрофию, которая прошла через несколько недель.

Изобретатели считают, что их новое стекло может стать достойной альтернативой менее удачным материалам. В частности, это стекло можно использовать для создания биосовместимых временных имплантатов, которые будут автоматически растворяться в организме, когда их потребность в нем закончится, устраняя потребность в повторной операции.

То, что это стекло разлагается в окружающей среде и содержит природные аминокислоты и пептиды, означает, что оно не нанесет вреда окружающей среде. Кроме того, расплавленную массу аминокислот можно использовать для печати материалов разных форм на 3D-принтере. Это делает его потенциальным заменителем коммерчески доступного и неэкологичного стекла и пластика.

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