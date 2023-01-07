'Импортозаместили Теслу': россияне планируют представить в Крыму электромобиль на базе УАЗ 'Буханка'

Россияне анонсировали планы предприятия "Элькафа" летом 2023 года выпустить серийную версию внедорожника УАЗ-452 "Буханка" с электродвигателем. Представить электромобиль планируется на территории временно оккупированного Крыма.

Электромобиль предполагается опробовать в условиях горного и степного Крыма, оценить его в летних и зимних условиях эксплуатации. Об этом заявил глава ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустранселектро" Михаил Демурия, пишут росСМИ.

"Элькафа" запустила научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке набора компонентов для переоборудования автомобилей УАЗ в электромобили.

"Донором" взяли УАЗ "Буханка" для переоборудования серийно выпускаемых автомобилей в электромобиле. Подписан договор с автозаводом УАЗ, они помогают инженерным ресурсом. Думаю, что весной мы уже приступим к испытаниям и доработке. К середине или к концу лета будет настоящий продукт", – сказал Демурия.

По его словам, сейчас уже ведутся работы по сертификации набора компонентов по переоборудованию автомобиля в электромобиль.

В комментариях к новости в Telegram-каналах люди начали шутить, что таким образом Россия импортозаместила американский электромобиль Тесла, и спрашивать, что произошло с "ЭлектроЛадой".

"Как в том анекдоте, что бы ни делали, все равно жигули получаются", – написал один из пользователей соцсети.

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