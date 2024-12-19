Инаугурация Трампа может спровоцировать распродажу криптовалют, – Артур Хейс

На фоне ожиданий инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в январе 2025 года криптовалютный рынок демонстрирует рост оптимизма, в частности, Bitcoin превысил отметку в $100,000 в начале декабря. Однако Артур Хейс, соучредитель BitMEX, предупреждает о возможном значительном падении рынка после этого события, что противоречит общему оптимистичному настрою.

Осторожный прогноз на фоне оптимизма

В своем блоге под названием "Trump Truth", опубликованном 17 декабря, Хейс выразил убеждение, что ожидания рынка относительно быстрого внедрения крипто-дружественной политики при Трампе являются чрезмерно оптимистичными. Он подчеркнул несоответствие между энтузиазмом инвесторов и временем, необходимым для внедрения значительных изменений.

"Рынок считает, что Трамп и его команда смогут мгновенно совершить экономические и политические чудеса", – пишет Хейс, предупреждая, что политические и экономические решения могут занять больше времени.

Хейс прогнозирует, что осознание этих задержек приведет к резкому падению рынка криптовалют вокруг инаугурации, после чего в 2025 году последует более устойчивый рост.

Стратегия для преодоления волатильности

Хейс сообщил, что его инвестиционный фонд Maelstrom планирует изменить портфель, готовясь к ожидаемой волатильности. Продав часть активов накануне инаугурации, фонд намерен воспользоваться более низкими ценами во время предполагаемого падения рынка в первой половине 2025 года.

"Maelstrom уменьшит часть позиций заранее, надеясь выкупить ключевые активы по более низким ценам в течение первой половины 2025 года", – отметил Хейс. Он признал риск упущенной выгоды, если рост рынка продолжится, но выразил готовность покупать на спадах.

Разные прогнозы о будущем криптовалют

Хотя осторожный подход Хейса контрастирует с общим оптимизмом рынка, его прогноз не является уникальным. Существуют слухи, что MicroStrategy, основной институциональный инвестор в Bitcoin, может ввести "период тишины" в январе 2025 года, прекратив выпуск акций и облигаций для покупки BTC, что может дополнительно ослабить настроения на рынке.

Несмотря на эти опасения, многие остаются оптимистичными. Аналитики из Matrixport, криптоплатформы в Сингапуре, прогнозируют мощный старт 2025 года для Bitcoin, отмечая, что многие инвесторы могут пожалеть о том, что не накопили больше активов во время недавнего роста цен. Также многие считают, что потенциальная про-криптовалютная политика Трампа станет катализатором для вывода Bitcoin и децентрализованных финансов в мейнстрим.

Насиченный событиями год впереди

Криптовалютный рынок уже показал значительный рост после победы Трампа на выборах в ноябре 2024 года. Однако предостережения Хейса добавляют нотку осторожности к началу 2025 года. Несмотря на то, что многие ожидают, что политика Трампа укрепит криптовалютный сектор в долгосрочной перспективе, путь к этому может включать значительную краткосрочную турбулентность, создающую как риски, так и возможности для инвесторов.

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