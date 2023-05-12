Индексация пенсий 2023 года: кому из украинцев увеличат пенсию и на сколько

В 2023 году власти предусмотрели поэтапную индексацию и перерасчет выплат пенсионерам. О надбавках пенсионерам рассказало издание "На пенсии".

По словам Первого заместителя Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования, базирующаяся на основе солидарности и субсидирования, финансируется государством и убыточна.

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Однако солидарность в системе пенсионного страхования не является всеобъемлющей, поскольку существуют категории граждан, получающих пенсию в зависимости от своего статуса.

В частности, специальные подходы к пенсиям имеют судьи, прокуроры, чернобыльцы, таможенники, ученые и чиновники разных уровней. Это приводит к значительным разногласиям между минимальной и максимальной пенсией в Украине, которые отличаются в десять раз.

В связи с этим были введены программы поддержки пенсионеров с минимальной пенсией. В последние годы государство несколько раз увеличивало размер пенсионных выплат и введенные доплаты к пенсиям в зависимости от возраста.

В 2023 году повышенные пенсии получат:

пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и старше, продолжат получать доплату к пенсии до 570 гривен;

пенсионеры в возрасте 75-80 лет – до 456 гривен;

а пенсионеры в возрасте 70-75 лет – до 300 гривен.

"Благодаря этим мерам около 4 миллионов пенсионеров получают пенсию в размере от 3 до 4 тысяч гривен", – отметили в Комитете.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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