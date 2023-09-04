Индексация пенсий в 2024 году: Размер субсидии будет перечислен автоматически

Несмотря на сложную ситуацию, вызванную полномасштабным вторжением России в Украину, существует намерение проводить индексацию пенсий в 2024 году.

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Об этом сообщила Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики Украины, в интервью Украинскому Радио. По ее словам, индексация пенсий должна производиться ежегодно с 1 марта. Однако в связи со значительными финансовыми рисками, связанными с состоянием войны, подробные условия и сроки индексации будут определены после утверждения государственного бюджета.

Размер индексации будет зависеть от уровня инфляции и роста средней заработной платы, и эти показатели станут известны в начале 2024 года после получения статистических данных за 2023 год.

Марчак также отметила, что Украина выполняет все свои обязательства по выплате пенсий гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях и за границей. Она подчеркнула, что государство прилагает усилия для обеспечения получения пенсий этим категориям граждан, но существуют объективные ограничения, например, в случае невозможности физического получения денег на временно оккупированных территориях.

Относительно субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг Марчак отметила, что никаких изменений в этом вопросе не произошло. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии, чтобы учесть изменения в тарифах, и гарантирует, что семьи не платят больше жилищно-коммунальных услуг в случае увеличения стоимости.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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