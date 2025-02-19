Индексация пенсий в Украине: для кого повышение выплат произойдет с опозданием

В марте 2025 года запланирована новая индексация пенсий. В то же время некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты только с апреля. Однако фактически ощутить рост доходов они смогут значительно позже.

Речь идет о работающих пенсионерах. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на ПФУ.

"Перерасчет проведен с учетом только страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, или в случае целесообразности с учетом стажа и заработной платы, приобретенных после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии", – отмечается в сообщении ПФУ.

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Пенсии для этой категории граждан будут пересчитаны в автоматическом режиме. Процесс пересмотра выплат запланирован на 1 апреля.

Стоит заметить, что перерасчет пенсий в автоматическом режиме осуществляется, если на февраль текущего года пенсионер приобрел 2 года стажа. В случае, если необходимый стаж был получен позже, гражданин должен самостоятельно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Почему рост пенсий произойдет с задержкой

Начисление таких доплат будет осуществлено только в июне. Это обусловлено тем, что страхователи подают отчетность за первый квартал года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования только в мае.

Однако в июне пенсионерам выплатят доплату сразу за три месяца.

Напомним, ранее в ПФУ рассказали, у кого в марте вырастет пенсия.

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