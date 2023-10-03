Инженер назвал идеальную температуру для обогрева дома

В Украине ожидаются низкие температуры, что означает большие счета за отопление. Впрочем, сэкономить средства можно, не выставляя большую температуру на котле и батареях.

Мэтью Дженкинс, эксперт по отоплению, советует включать центральное отопление, когда средняя температура на улице опускается ниже 15 градусов Цельсия. Именно на этот показатель следует ориентироваться, сообщает Express.co.uk.

Большинство людей считают оптимальную температуру для комфорта осенью и зимой от 18 до 21 градуса Цельсия. Впрочем, это не так.

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Эксперт по энергоэффективности Стивен Хенкинсон из Electric Radiators Direct призывает подумать о понижении стандартной температуры на градус-два. По его словам, переход от 21 градуса до 18 градусов может снизить ваш годовой счет за отопление на 15 процентов.

Для тех, кто ищет более дешевые способы согреться, когда температура падает, бутылки с горячей водой отлично подойдут. Вскипятить воду будет дешевле, чем повышать температуру в котле или батареях.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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