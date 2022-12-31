Искренние поздравления с Новым годом для родителей: стихи и оригинальные картинки

Родители – это те люди, о которых больше всего думаешь перед наступлением Нового года. Обычно отец заносит в дом елку, а мать украшает дом. Отец тайно покупает подарки, чтобы оставить в душе детей чувство сказочности, а мать хорошо их упаковывает. Отец закупает кучу продуктов до Нового года, а мать весь день хозяйничает на кухне, чтобы накрыть изысканный праздничный стол. У каждого собственный сценарий праздника, однако все мы очень любим наших родителей и это первые люди, которых хочется поздравить с первым днем будущего года.

Сегодня мы подготовили для вас искренние и красивые поздравления, от которых вашим родным станет тепло на душе. Вы можете отправить стихотворение и открытку в личные сообщения мамы или папы, если они в этом году отмечают этот день отдельно. Не забывайте, что каждый имеет право на праздник даже в такие темные времена.

Поздравление родителям с Новым 2023 годом

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Милые родители, поздравляю вас с Новым годом! Хочу пожелать вам крепкого здоровья, радости, благополучия, душевного покоя. Пусть в новом году сбудутся все ваши надежды, пусть постучатся в вашу дверь счастье. Оставайтесь такими же добрыми, искренними и отзывчивыми. Я по-настоящему горжусь и восхищаюсь вами, мои родные.

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Родители любимые,

Так нам необходимые,

Пусть счастье принесет

В мешке вам Новый год.

Пусть солнце светит ярко,

Пусть радуют подарки.

Живите наслаждаясь,

Мечтая, улыбаясь.

Пусть смех в глазах искрится,

Пусть счастья ваша птица

Садится к вам на плечи,

Сердца от грусти лечит.

Здоровья вам желаем,

С любовью обнимаем.

Вы лучшие на свете!

С любовью, ваши дети.

***

Мои самые ценные и любимые, с Новым годом! Вы мои самые дорогие и незаменимые, поэтому берегите себя, не огорчайтесь по пустякам. Весь следующий год живите в полную катушку, а я сделаю все, чтобы наполнить вашу жизнь спокойствием и обеспечить вас надежной поддержкой.

***

Дорогие папа с мамой!

С новым годом от души,

С праздником хорошим самым

Мы поздравить вас спешим.

И желаем, чтоб здоровье

Было крепким сотню лет,

Счастьем, миром и любовью

Чтобы был ваш дом согрет.

Чтоб исполнил все желанья

Добрый дедушка Мороз,

А проблемы утром ранним

На санях своих увез!

***

Поздравляю родителей с Новым годом! Желаю вам оптимизма и веры в лучшее. Будьте всегда здоровы и знайте, что я вас очень люблю и ценю. Я желаю, чтобы этот год запомнился вам приятными событиями, о которых вы всегда мечтали. Чтобы вы всегда были полны сил и новых планов. Чтобы именно в этом году тепло семьи и поддержка друг друга давали нам силы двигаться дальше. С праздником!

***

Новый год стучит упрямо

В окна, инеем слепя.

Снова с Новым годом, мама,

Поздравляю я тебя!

От меня открытка эта,

Моя нежная любовь:

За зимой, как прежде, — лето,

И цветы, и песни вновь!

Будь прекрасна, как цветочки,

Грусти пусть не ляжет тень...

И прими привет от дочки

В года самый первый день!

***

Дорогие мои мама и папа. Знаю, что я не подарок, и уж тем более не новогодний. Но в этот день я обещаю вас никогда не разочаровывать. Хочу вам пожелать самого главного – долгих лет жизни! Остальные у вас уже есть. Вы мудры, справедливы, готовы помочь, даже в самую трудную минуту, за что я вам хочу сказать "спасибо"! Вы – отличные родители на Земле! С Новым годом!

***

С новым годом, мамочка!

С новым годом, милая!

Самая прекрасная,

Самая любимая!

Счастья тебе, мамочка!

Новогодних радостей,

Фейерверков грохота,

Апельсинов сладости!

Непременно сбудутся

Пусть твои желания!

Без задержки длительной,

Без напоминания!

Новый год к дверям твоим

Тихо подбирается,

Для тебя любимая,

Мамочка, старается!

***

Дорогие наши родители! В последние часы уходящего года позвольте от всей души пожелать Вам начать новый жизненный этап с отличным настроением, пусть поставленные Вами цели успешно реализуются, а веселое праздничное настроение не оставляет Вас каждый день. Мы, ваши дети, хотим, чтобы вы не знали проблем со здоровьем, а ваш гостеприимный дом всегда ждал нас. Процветание, любовь и удача!

***

Пожелаю, папа,

В Новый год тебе,

Чтоб твои желанья

Воплотились все.

Счастья и здоровья,

Денег и добра.

И еще желаю

На душе тепла.

В Новый год пусть радость

Новая придет.

Всё, о чём мечтаешь,

Пусть произойдет!

***

С новым 2023 годом! Пусть в вашем доме круглогодично будет уют, любовь и счастье. Пусть новый год принесет много радостных дней. Пусть год будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов.

Напомним, если вы позвали гостей за праздничный стол, советуем выключить телевизор и провести с родными и друзьями несколько новогодних конкурсов. Они помогут создать за столом праздничную и оживленную атмосферу, а ваши гости будут вспоминать этот Новый год с большим удовольствием.

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