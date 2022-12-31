Щирі привітання з Новим роком для батьків: вірші та оригінальні картинки

Батьки – це ті люди, про яких більше за все думаєш перед настанням Нового року. Зазвичай батько заносить до хати ялинку, а мати прикрашає оселю. Батько таємно купує подарунки, аби залишити в душі дітей відчуття казковості, а мати гарно їх пакує. Батько закуповує купу продуктів до Нового року, а мати весь день порається на кухні, аби накрити вишуканий святковий стіл. У кожного власний сценарій свята, проте всі ми дуже любимо наших батьків і це перші люди, яких хочеться привітати із першим днем прийдешнього року.

Сьогодні ми підготували для вас щирі та гарні привітання, від яких вашим найріднішим стане тепло на душі. Ви можете надіслати вірш та листівку в особисті повідомлення мами чи тата, якщо вони в цьому році святкують цей день окремо. Не забувайте, що кожен має право на свято, навіть в такі темні часи.

Привітання батькам з Новим 2023 роком

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Милі батьки, вітаю вас із Новим роком! Хочу побажати вам міцного здоров’я, радості, благополуччя, душевного спокою. Нехай у новому році збудуться усі ваші надії, хай постукає у ваші двері щастя. Залишайтеся такими ж добрими, щирими і чуйними. Я по-справжньому пишаюся і захоплююся вами, мої рідні.

Відео дня

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Хороших і веселих днів.

Взаємних, щирих почуттів,

І успіхів на кожнім кроці —

Бажаю Вам в Новому році!

Із Новим роком, тату й мамо!

Я сподіваюсь, буде з Вами

Смачна і запашна хлібина,

І щастям сповнена година.

Та й сіль жадана на столі,

І лад, і спокій на землі!

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Мої найцінніші і улюблені, з Новим роком! Ви мої найдорожчі і незамінні, тому бережіть себе, не засмучуйтеся через дрібниці. Весь наступний рік живіть на повну котушку, а я зроблю все, щоб наповнити ваше життя спокоєм і забезпечити вас надійною підтримкою.

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Коли проб'є дванадцята година,

І старий рік зустрінеться з Новим,

Хай пощастить і вам, і всій родині,

Ми зичимо, щоб посміхнулись ви!

Хай казку принесе на крилах вечір,

І казка щоб затрималась на вік,

І під ялинку щоб чарівні речі

Приніс Вам щедрий дядько Новий рік!

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Вітаю батьків з Новим роком! Бажаю вам оптимізму і віри в краще. Будьте завжди здорові і знайте, що я вас дуже люблю і ціную. Я бажаю, щоб цей рік запам’ятався вам приємними подіями, про які ви завжди мріяли. Щоб ви завжди були повні сил і нових планів. Щоб саме в цьому році тепло сім’ї та підтримка один одного давали нам сили рухатися далі. Зі святом!

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Ось знову рік Новий іде,

Хай щастя він Вам принесе,

Міцне здоров’я подарує,

Хай радістю Ваш дім квітує.

Любов’ю хай серця живуть,

Тепло душі для Вас несуть.

Хай мир і лад у Вашій хаті будуть,

Хай завжди щирість Вам дарують люди.

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Дорогі мої мама і тато. Знаю, що я не подарунок, і вже тим більше, не новорічний. Але в цей день я обіцяю вас ніколи не розчаровувати. Хочу вам побажати найголовнішого – довгих років життя! Решта у вас вже є. Ви мудрі, справедливі, готові допомогти, навіть у найтяжчу хвилину, за що я вам хочу сказати "спасибі"! Ви – чудові батьки на Землі! З Новим роком!

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Любі, рідненькі батьки,

З Новим роком вас вітаю.

Хай Господь вас береже

І в усьому помагає!

Щоб у році, що настав

Ви були завжди здорові.

Хай дарує рік тепло,

Безліч радощів, любові!

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Дорогі наші батьки! В останні години року, що минає, дозвольте від усієї душі побажати Вам почати новий життєвий етап з відмінним настроєм, нехай поставлені Вами цілі успішно реалізуються, а веселий святковий настрій не полишає Вас щодня. Ми, Ваші діти, хочемо, щоб Ви не знали проблем зі здоров’ям, а Ваш гостинний дім завжди чекав нас. Процвітання, любові та удачі!

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Новорічні привітання

Адресую я батькам –

Любі мої, тато й мамо,

Зичу я сердечно вам:

Щоб життя було спокійним,

Не було у вас хвороб,

Щоб ви жили мирно, гідно,

Без всіляких там тривог!

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З новим 2023 роком! Нехай у вашому будинку цілий рік буде затишок, кохання та щастя. Нехай новий рік принесе багато радісних та щасливих днів. Нехай рік буде роком виконання бажань та втілення в життя всіх планів.

Нагадаємо, якщо ви покликали гостей за святковий стіл, радимо вам вимкнути телевізор та провести з рідними та друзями кілька новорічних конкурсів. Вони допоможуть створити за столом святкову та жваву атмосферу, а ваші гості згадуватимуть цей Новий рік із великим задоволенням.

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