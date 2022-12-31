Искренние поздравления с Новым годом для родителей: стихи и оригинальные картинки
Родители – это те люди, о которых больше всего думаешь перед наступлением Нового года. Обычно отец заносит в дом елку, а мать украшает дом. Отец тайно покупает подарки, чтобы оставить в душе детей чувство сказочности, а мать хорошо их упаковывает. Отец закупает кучу продуктов до Нового года, а мать весь день хозяйничает на кухне, чтобы накрыть изысканный праздничный стол. У каждого собственный сценарий праздника, однако все мы очень любим наших родителей и это первые люди, которых хочется поздравить с первым днем будущего года.
Сегодня мы подготовили для вас искренние и красивые поздравления, от которых вашим родным станет тепло на душе. Вы можете отправить стихотворение и открытку в личные сообщения мамы или папы, если они в этом году отмечают этот день отдельно. Не забывайте, что каждый имеет право на праздник даже в такие темные времена.
Поздравление родителям с Новым 2023 годом
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Милые родители, поздравляю вас с Новым годом! Хочу пожелать вам крепкого здоровья, радости, благополучия, душевного покоя. Пусть в новом году сбудутся все ваши надежды, пусть постучатся в вашу дверь счастье. Оставайтесь такими же добрыми, искренними и отзывчивыми. Я по-настоящему горжусь и восхищаюсь вами, мои родные.
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Родители любимые,
Так нам необходимые,
Пусть счастье принесет
В мешке вам Новый год.
Пусть солнце светит ярко,
Пусть радуют подарки.
Живите наслаждаясь,
Мечтая, улыбаясь.
Пусть смех в глазах искрится,
Пусть счастья ваша птица
Садится к вам на плечи,
Сердца от грусти лечит.
Здоровья вам желаем,
С любовью обнимаем.
Вы лучшие на свете!
С любовью, ваши дети.
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Мои самые ценные и любимые, с Новым годом! Вы мои самые дорогие и незаменимые, поэтому берегите себя, не огорчайтесь по пустякам. Весь следующий год живите в полную катушку, а я сделаю все, чтобы наполнить вашу жизнь спокойствием и обеспечить вас надежной поддержкой.
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Дорогие папа с мамой!
С новым годом от души,
С праздником хорошим самым
Мы поздравить вас спешим.
И желаем, чтоб здоровье
Было крепким сотню лет,
Счастьем, миром и любовью
Чтобы был ваш дом согрет.
Чтоб исполнил все желанья
Добрый дедушка Мороз,
А проблемы утром ранним
На санях своих увез!
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Поздравляю родителей с Новым годом! Желаю вам оптимизма и веры в лучшее. Будьте всегда здоровы и знайте, что я вас очень люблю и ценю. Я желаю, чтобы этот год запомнился вам приятными событиями, о которых вы всегда мечтали. Чтобы вы всегда были полны сил и новых планов. Чтобы именно в этом году тепло семьи и поддержка друг друга давали нам силы двигаться дальше. С праздником!
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Новый год стучит упрямо
В окна, инеем слепя.
Снова с Новым годом, мама,
Поздравляю я тебя!
От меня открытка эта,
Моя нежная любовь:
За зимой, как прежде, — лето,
И цветы, и песни вновь!
Будь прекрасна, как цветочки,
Грусти пусть не ляжет тень...
И прими привет от дочки
В года самый первый день!
***
Дорогие мои мама и папа. Знаю, что я не подарок, и уж тем более не новогодний. Но в этот день я обещаю вас никогда не разочаровывать. Хочу вам пожелать самого главного – долгих лет жизни! Остальные у вас уже есть. Вы мудры, справедливы, готовы помочь, даже в самую трудную минуту, за что я вам хочу сказать "спасибо"! Вы – отличные родители на Земле! С Новым годом!
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С новым годом, мамочка!
С новым годом, милая!
Самая прекрасная,
Самая любимая!
Счастья тебе, мамочка!
Новогодних радостей,
Фейерверков грохота,
Апельсинов сладости!
Непременно сбудутся
Пусть твои желания!
Без задержки длительной,
Без напоминания!
Новый год к дверям твоим
Тихо подбирается,
Для тебя любимая,
Мамочка, старается!
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Дорогие наши родители! В последние часы уходящего года позвольте от всей души пожелать Вам начать новый жизненный этап с отличным настроением, пусть поставленные Вами цели успешно реализуются, а веселое праздничное настроение не оставляет Вас каждый день. Мы, ваши дети, хотим, чтобы вы не знали проблем со здоровьем, а ваш гостеприимный дом всегда ждал нас. Процветание, любовь и удача!
***
Пожелаю, папа,
В Новый год тебе,
Чтоб твои желанья
Воплотились все.
Счастья и здоровья,
Денег и добра.
И еще желаю
На душе тепла.
В Новый год пусть радость
Новая придет.
Всё, о чём мечтаешь,
Пусть произойдет!
***
С новым 2023 годом! Пусть в вашем доме круглогодично будет уют, любовь и счастье. Пусть новый год принесет много радостных дней. Пусть год будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов.
Напомним, если вы позвали гостей за праздничный стол, советуем выключить телевизор и провести с родными и друзьями несколько новогодних конкурсов. Они помогут создать за столом праздничную и оживленную атмосферу, а ваши гости будут вспоминать этот Новый год с большим удовольствием.
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