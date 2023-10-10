Используйте хвойные иглы, чтобы подкормить растения осенью: советы опытных садоводов

Хвойный осадок, обычно считающийся простым мусором другими огородниками, на самом деле может стать важным источником удобрений для вашего сада. Эта статья раскроет, как правильно использовать хвойный осадок для пользы растений.

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Хвоя содержит большое количество полезных веществ и витаминов, и, что еще важнее, она может сохраняться длительное время без особого труда, пишет сайт noviydoctor. Вы можете собрать хвойный осадок и хранить его в тканевых мешках в хорошо проветриваемом помещении. Эта хвоя может использоваться для создания не только настоев и отваров, но и удобрений.

Если вы планируете изготовить компост из мелких веточек хвойных деревьев, будьте готовы к тому, что это может занять около двух лет и потребует постоянного проветривания. Однако результат вас точно обрадует. Вы получите очень питательное удобрение, насыщенное эфирными маслами, фитонцидами и другими веществами, помогающими питать растения и отпугивать вредителей.

Кроме того, хвойный осадок может использоваться для создания вертикальных грядок. Для этого вам нужно изготовить специальный ящик, размер которого отвечает вашим потребностям. Заполните его подготовленными хвойными иглами на дне ящика, а также покройте тонким слоем золы. Затем добавьте сухие листья, старую траву, солому и ботву овощных культур.

Слой хвойного осадка должен оставить около 20-30 сантиметров свободного пространства в верхней части ящика. Это пространство заполняется обычной питательной почвой из вашего сада. Лучшее время для создания таких грядок – осень.

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