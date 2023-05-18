Используйте меньше подводки для глаз: практические советы по нанесению макияжа

Для новичков мир косметики может быть ошеломляющим и запутанным. UAportal подготовил список советов по макияжу, которым легко следовать.

Правильно наносите основу

База – это основа любого макияжа, поэтому очень важно наносить ее правильно. С помощью кисти или спонжа равномерно нанесите тональную основу на все лицо, не забывая смешивать ее с шеей и линией роста волос, чтобы добиться безупречного результата. Если у вас жирная кожа, нанесите тональный крем с помощью пудры, чтобы он не скатывался с лица.

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Не переусердствуйте с подводкой для глаз

Подводка для глаз может быть сложным в использовании продуктом, особенно если вы новичок. Начните с использования карандаша и нанесите его близко к линии ресниц, не забывая размазывать его для более естественного вида. Избегайте нанесения слишком большого количества подводки, так как она может сделать глаза меньше, а не более заметными.

Используйте подводку для губ, чтобы подчеркнуть контур

Помада для губ – это незаменимый инструмент для создания четкого и отполированного образа губ. Выберите подводку, подходящую к оттенку вашей помады, и очертите ею контур губ, прежде чем заполнить их помадой. Это поможет предотвратить растекание, а также сделает губы более объемными.

Напомним, что в 2023 году особенно актуальны будут короткие стрижки. Такие прически выглядят эффектно и создают акцент в общем образе.

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