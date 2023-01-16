Испортят ваши котлеты: какие ингредиенты не нужно добавлять в фарш

Котлеты – блюдо, часто появляющееся на нашем столе. Есть множество рецептов их приготовления, но даже это не останавливает хозяек от экспериментов. Они пробуют разные добавки в фарш, но, к сожалению, не знают, что некоторые ингредиенты не улучшают вкус котлет, а только портят его. Сегодняшняя статья позволит вам узнать, что нежелательно добавлять в фарш.

Обязательно нужно брать только свежий фарш, чтобы получить вкусное блюдо. К тому же лучше его не покупать, а делать самостоятельно. Это сможет подтвердить абсолютно любой повар.

Если вы настроились готовить фарш и хотите поэкспериментировать с рецептом, чтобы добиться идеально сочных котлет, то учтите, что следующие ингредиенты лучше не использовать.

Свежий белый хлеб не следует добавлять в котлетный фарш. Батон сделает котлеты сухими, сочности будет мало. Лучше использовать размоченные панировочные сухари. Сделать их можно из черной буханки хлеба, размоченного в обычной воде.

Следующий ингредиент – молоко. Многие повара говорят о том, что молоко не позволяет мясному вкусу играть всеми красками, поэтому даже для размачивания сухарей или хлеба берите обычную воду, а не молоко. Молоко ужесточает фарш, а это не тот результат, которого мы пытаемся достичь.

Говяжий фарш – это мастхев для котлет. Вкусные и сочные котлеты выходят именно из говяжьего фарша. Однако делать котлеты полностью только из него нельзя. Есть вероятность того, что котлеты будут напоминать вам резину. Поэтому обязательно следует разбавлять говяжий фарш свиным или куриным. Тогда у вас будет идеальное соединение, которое позволит сделать вкусные котлеты.

Лид. Подо льдом подразумевается замороженная вода, которую раньше добавляли для сочности. При этом нет особого смысла, гораздо эффективнее добавить в фарш небольшое количество газировки.

Если положить слишком много специй, то они испортят вкус блюда. Иногда даже сложно подобрать те специи, которые будут идеально дополнять вкус котлет, поэтому не стоит переборщивать, когда можно добавлять в нужном количестве только соль и перец.

Чеснок – это ингредиент, который добавляют, опираясь на свой вкус, но стоит помнить, что мы готовим котлеты, а для них чеснок необязательный. Ингредиент не делает блюдо более вкусным, а кого-то чрезмерно чесночный вкус может даже оттолкнуть.

Лучше использовать обжаренный лук. Кстати, сочность напрямую зависит от количества лука. Ведь без нее не приготовить вкусную порцию котлет. Если готовить лук на сливочном масле, аромат котлет станет еще более насыщенным. Сырой лук ни при каких обстоятельствах не добавляйте, а по другому ваши котлеты станут грубыми.

Если вы готовите котлеты с рыбой, обязательно добавьте разбавленный водой сок лимона. Это позволит сдобрить фарш. Кушанье получится вкуснее и не потеряет своей сочности.

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