Испортят внешний вид: пять вещей, которые не следует включать в свой гардероб
Украинский дизайнер Андре Тан назвал 5 предметов гардероба, которые вышли из моды и могут испортить внешний вид женщины и даже прибавить возраст.
Об этом пишет radiotrek.
Трикотажные кофты-футболки
Особенно дизайнер обращает внимание на такие вещи с греческими мотивами, с рукавами и по синтетике.
Чем их заменить?
Этот предмет гардероба можно заменить базовой белой футболкой, кофтой в полоску, жилетами на голое тело.
Блузы с жабо, розы, рукавом летучая мышь.
Чем заменить?
Классические рубашки.
Верх с пришитыми юбками-басками
Дизайнер обращает внимание, что особенно плохо такой верх смотрит с юбкой-карандашом.
Чем заменить?
Легкими свободными юбками из натуральных тканей.
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Узкие джинсы
Среди таких моделей есть вариации, которые можно носить. И они должны быть без потертостей и дыр на коленях.
Чем заменить?
Джинсами-мом или прямыми.
Футболки с яркими рисунками
Кошки, львы, короны и другие яркие картинки уже не в тренде.
Чем заменить?
Базовые футболки или футболки с элегантными принтами или маленькими рисунками.
Напомним, мы уже писали, какие юбки будут в моде летом-2023.
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