Испортят внешний вид: пять вещей, которые не следует включать в свой гардероб

Украинский дизайнер Андре Тан назвал 5 предметов гардероба, которые вышли из моды и могут испортить внешний вид женщины и даже прибавить возраст.

Об этом пишет radiotrek.

Трикотажные кофты-футболки

Особенно дизайнер обращает внимание на такие вещи с греческими мотивами, с рукавами и по синтетике.

Чем их заменить?

Этот предмет гардероба можно заменить базовой белой футболкой, кофтой в полоску, жилетами на голое тело.

Блузы с жабо, розы, рукавом летучая мышь.

Чем заменить?

Классические рубашки.

Верх с пришитыми юбками-басками

Дизайнер обращает внимание, что особенно плохо такой верх смотрит с юбкой-карандашом.

Чем заменить?

Легкими свободными юбками из натуральных тканей.

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Узкие джинсы

Среди таких моделей есть вариации, которые можно носить. И они должны быть без потертостей и дыр на коленях.

Чем заменить?

Джинсами-мом или прямыми.

Футболки с яркими рисунками

Кошки, львы, короны и другие яркие картинки уже не в тренде.

Чем заменить?

Базовые футболки или футболки с элегантными принтами или маленькими рисунками.

Напомним, мы уже писали, какие юбки будут в моде летом-2023.

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