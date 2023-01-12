Исследователи обнаружили более 130 скрытых дверей в Великой китайской стене (фото)

Эти тайные проходы исторически были предназначены для разведчиков, а некоторые из них были построены как каналы связи между Великой стеной и ее пределами, или как каналы для торговли и коммерции в древние времена.

Руины свыше 130 скрытых дверей на Большой стене общей протяженностью свыше 20 000 км, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и состоящего из многих соединенных между собой стен, были обнаружены с помощью непрерывной съемки с разрешением близким к сантиметру. Об этом сообщила исследовательская группа системы защиты Большой стены в среду из Университета Тяньцзиня.

Команда исследователей проанализировала изображения и экспедиции к тайным дверям и обнаружила, что все скрытые двери разработаны таким образом, чтобы они были совместимы с местной топографией.

Согласно некоторым официальным документам времен династии Мин (1368-1644), кочевым племенам было разрешено использовать такие секретные ворота для выпаса скота между северо-западным Китаем Цинхай и Хетао, регионом с богатыми ресурсами воды и травы. О такой практике также свидетельствуют некоторые большие потайные двери, через которые две лошади могут проходить в обоих направлениях.

Скрытые двери части Большой стены Цзянькоу в Пекине, столице Китая

"Все это помогает доказать, что Большая стена не полностью закрыта, а "открыта" по приказу", – сказал Чжан Юкунь, профессор из Университета Тяньцзинь, также возглавляющий исследовательскую группу.

Ранее в Китае было очень мало исследований по таким тайным проходам. Новое открытие поможет представить полный и яркий архитектурный функционал Большой стены.

Самые загадочные выходы из секретных ходов также были найдены командой. Такие выходы были зафиксированы учёными династией Тан, Сун, Мин и Цин. Однако никаких вещественных доказательств такого тайного выхода раньше не было обнаружено.

Скрытые двери Хуанъягуаньской части Большой стены в Тяньцзине на севере Китая

"Сторона выхода, обращенная к врагу, замаскированная кирпичом, тогда как сторона, обращенная к солдатам в обороне, построена полой. Врагу почти невозможно различить место выхода снаружи, но когда атакуют соседний главный перевал, солдаты могут сломать ворота изнутри, как разбить яичную скорлупу, и осуществить внезапную атаку. Это отличная демонстрация военной мудрости древнего Китая", – сказал Ли Чже из исследовательской группы.

Обороняющиеся солдаты ломая ворота с внутренней стороны скрытой двери Большой стены

Ранее в Китае археологи обнаружили окаменевший скелет птицы с головой динозавра, которая жила около 120 миллионов лет назад.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!